В Крыму состоялся антинацистский форум

Второй Антинацистский Форум творческих, научных и общественных организаций Республики Крым, Севастополя, Херсона, Запорожья, Донецка и Луганска провели на площадке Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.
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