От книг к алгоритмам: как нашему мозгу научиться воспринимать новую реальность

Довольно частые заявления учёных о деградации человеческого интеллекта заставили меня задуматься. Действительно ли мы становимся примитивнее, или это лишь иллюзия, вызванная глобальными изменениями в способах обработки информации? Ну, давайте обо всём по порядку.