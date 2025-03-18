От книг к алгоритмам: как нашему мозгу научиться воспринимать новую реальность

Довольно частые заявления учёных о деградации человеческого интеллекта заставили меня задуматься. Действительно ли мы становимся примитивнее, или это лишь иллюзия, вызванная глобальными изменениями в способах обработки информации? Ну, давайте обо всём по порядку.
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