На Украине усомнились в возможности использовать Taurus

Соскин усомнился в возможности Киева использоватьTaurus после беседы военных ФРГ Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал опубликованную ранее беседу немецких офицеров о возможной бомбардировке Крымского моста.
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