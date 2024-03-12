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Цены на видеоигры в России могут вырасти на 20%

В России увеличится стоимость цифровых версий видеоигр. Это напрямую связано с корректировкой в популярном у отечественных пользователей консолей Турецком регионе, где геймеры, ритейлеры и посредники покупали новинки.

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