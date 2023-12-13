Почему всегда необходимо помнить о смерти? «ТК» продолжает публикацию отрывков из книги «Маргаритъ». Николай Семенович Сальников, староста прихода кировградского прихода храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, принес её в редакцию около года назад.