Почему всегда необходимо помнить о смерти? «ТК» продолжает публикацию отрывков из книги «Маргаритъ». Николай Семенович Сальников, староста прихода кировградского прихода храма во имя Владимирской иконы Божией Матери, принес её в редакцию около года назад.
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