Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Правительство РФ разработает программы развития для новых регионов

Отдельные программы социально-экономического развития разработают для новых регионов России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего выступления на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

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