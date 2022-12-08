Правительство РФ разработает программы развития для новых регионов

Отдельные программы социально-экономического развития разработают для новых регионов России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего выступления на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
Отдельные программы социально-экономического развития разработают для новых регионов России. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров во время своего выступления на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
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