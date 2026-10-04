Киевский режим будет готовить ответ на атаки мостов и дата-центров. Об этом украинский диктатор Владимир Зеленский заявил на совместной с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».