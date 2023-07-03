«Я ничего не скрываю»: Гагарина рассказала правду о своем женатом бойфренде

36-летняя певица Полина Гагарина впервые за долгое время ответила на вопрос о своей личной жизни. Как и где папарацци только не старались, чтобы после развода Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым запечатлеть ее с тем или иным бойфрендом.