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Царьград

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В ЕС начали наказывать "своих". Под санкции попал тот самый либерал Дворкович

В ЕС начали наказывать "своих". Под санкции попал тот самый либерал Дворкович

Евросоюз пополнил свой санкционный список. И внезапно начал наказывать "своих". Очень симптоматично, что под санкции попал тот самый либерал Дворкович.

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Комментарии
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Алекс Архипов
Ему на нары надо бы, а он санкциями козыряет. Так они отмазывают своих.
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1 м.