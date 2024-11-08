Этой ночью Саратовская область была атакована беспилотниками По данным местных властей, беспилотник уничтожен над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района.
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Этой ночью Саратовская область была атакована беспилотниками По данным местных властей, беспилотник уничтожен над Саратовом, часть обломков упала в промзоне Заводского района.
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