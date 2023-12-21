На сколько и когда в Алтайском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги?

Последний раз тарифы на услуги ЖКХ были проиндексированы в декабре 2022 года Предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в регионе на 2024-й, а также период 2025-2028 годов утвердил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.