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Премьер Латвии признал невозможность запрета транзита российского зерна

Премьер Латвии признал невозможность запрета транзита российского зерна

Латвия не может самостоятельно запретить транзит российского зерна либо повысить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры для его перевозки.

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