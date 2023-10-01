Матвиенко поздравила жителей Подмосковья с Днем Московской области

РИАМО - 1 окт. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко направила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову телеграмму в честь Дня Московской области.
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