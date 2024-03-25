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На рудник «Пионер» доставят георадар для оценки ситуации

На рудник «Пионер» доставят георадар для оценки ситуации

На рудник «Пионер» доставят георадар для оценки ситуации Татьяна АрестоваНа руднике «Пионер», где 18 марта произошло обрушение породы, продолжаются работы по устранению последствий происшествия и получению доступа к 13 застрявшим под землей горнякам.

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