На рудник «Пионер» доставят георадар для оценки ситуации Татьяна АрестоваНа руднике «Пионер», где 18 марта произошло обрушение породы, продолжаются работы по устранению последствий происшествия и получению доступа к 13 застрявшим под землей горнякам.