Дональд Трамп уведомил суд об отказе признать вину по делу о вмешательстве в выборы

Он уполномочил адвоката заявить о своей полной невиновности Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы, а также уполномочил своего адвоката заявить о своей полной невиновности, сообщается в ходатайстве Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии