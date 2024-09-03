Дональд Трамп уведомил суд об отказе признать вину по делу о вмешательстве в выборы

Он уполномочил адвоката заявить о своей полной невиновности Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы, а также уполномочил своего адвоката заявить о своей полной невиновности, сообщается в ходатайстве Трампа.