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Порядок, государство

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"Нападать по всему миру": украинские террористы проникли на Ближний Восток

"Нападать по всему миру": украинские террористы проникли на Ближний Восток

На Ближнем Востоке стало заметно присутствие Украины, пишет автор на страницах Almasry Alyoum. Представители армии и спецслужб Незалежной прибыли в страны региона для продолжения вооруженной борьбы с Россией и подрыва влияния Ирана.

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