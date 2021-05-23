Победа России, которой могло и не быть. "Спасибо", США

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПобеда России, которой могло и не быть. "Спасибо", США Сделано у нас Простите, что я бегу немного впереди паровоза, но мысль пришла только что, потом могу и забыть.Вернуться к статье10212НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНШНина ШалеваСпасибо этому сайту. Нам не хватает хороших и радостных новостей. А также и обзора, что еще сделано в РФ!Галина СмирноваМировому глобализму Засандалил Путин клизьму. И совсем уж застращал – Выбить зубы обещал!!! :-)НШНина ШалеваТак мог сказать очень уверенный и гениальный политик, наш ВВП!НШНина ШалеваРоссийскую Федерацию вывел на мировой уровень.!Борис Никитенко NikitenkoПо выдающемуся "Епать"....евскому способу: "Епать, Епать и Епать". "Епать всегда, епать везде до дней последних донца! Епать и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца".Владимир СпиридоновЖалко, что дотянуться до Вас нельзя, а то-бы ...ну и дальше по текстуValdemaras OrlauskasСпешу охладить патриотический накал статьи - победа в одной битве ещё не означает победы в войне. Если американцам пришлось здесь подвинуться со своими амбициями,то они способны ударить в каком-то другом проекте России. Так что пока рано расслабляться на газовой трубе,а надо готовиться к ответке.Анатолий ЛановойНе нужно готовиться, нужно отвечать сразу, пока они еще обдумывают свой заданный "вопрос".Aнатолий РайковДа мне по этому СП-2 ни холодно ни жарко.А кто СП-2 строит?Государству в качестве налогов будут отходить средства,а вот основной заработок кому?Если в моей квартире всё же прекратится подача газа и придётся переходить на электро-плиту,после виновных где искать когда просто скажут всё ресурсы газа полностью исчерпаны.Да ещё там в ЕС уже заговорили,нам газа не надо,Россия водород давай.Виктор ГайдуковС таким настроением лучше утопиться, чем так мучиться выдуманными страшилками. Чем больше живешь, тем болше неприятностей.ООолег олейникСейчас Россия в состоянии дать ЕС и США не только газ , нефть , водород , но пи.....лей в придачу !Aнатолий РайковА какие страшилки?У спецов поинтересуйтесь что по этому поводу они говорят.Или вы считаете что газовые скважины бесконечны?Да как бы не так,уже слышал что в одной из скважен осталось лет на десять.ООолег олейникЭто только в одной и то наверное на базаре слышал , а их в России десятки , а в Арктике их тьма и только начало разработок !НШНина ШалеваВ РФ настроили много заводов по переработке сырьевых кладовых. Перерабатываем все, нефть, газ, лес... Все достижения на сайте "Вперед Россия". Жмите на кнопку и появятся тысячи новых производств! Нам есть, чем гордиться!Юрий DedА ему это не интересно . Го лозунг = нет для меня любимого халявы значит всё кирдык =Aнатолий РайковМне твоя халява и вовсе не нужна.Мне пенсии хватает которую я заработал и на пенсии уже 15 лет.Тебе до такой пенсии как медному ведру.Плюс мне возвращают компенсации и субсидии.И газа мне хватает можешь вообще обо мне не беспокоится.Это твой лозунг,унизь кого нибудь и получишь шоколадку на халяву.Александр ДементьевНастроили.. И газом снабжаем пол мира. Только большая часть россиян почему то сидят без газа. В Красноярске, где в основном используют уголь, из за смога дышать не чем. А СП-2 РФ получит с дополнительным хомутом на шее. Германия отказывается эксплуатировать СП-2 если не будет транзита газа по украинской трубе. Да и Китай, Турция, Болгария не особо заинтересованы в использовании российского газа. Эксперты утверждают, что построенные газопроводы не окупятся в ближайшее десятилетие. А позднее могут и совсем стать ненужными. Вот и думай - стоит радоваться или наоборот? Но солидные премии Газпром себе выписывать не стесняется.НШНина ШалеваНаша страна умеет делать из углеводородов отличные продукты. Вы не можете себе представить, что можно сделать из каменного угля? Можно сделать такие материалы, которые не тонут и не горят! Технологии продукции из каменного угля скупил Китай на корню в нашей РФ.. Это крайне печально! Крайне... Мы теряем многое из-за нашего предательства.., за нашими технологиями охотится весь Мир!!!!НШНина ШалеваРоссийскую Федерацию продали на корню после распада СССР. Типа всех мокрых Березовских, Ходорковских.., которых выгнали из нашей страны, как ВВП стал Президентом РФ..Aнатолий РайковНина,а и в правда думаете думаете что я ни чего не знаю и вы меня просвещаете тем что я уже давно знаю.Я пошёл работать после 8-го класса и в момент получения паспорта я мог самостоятельно делать профилактический ремонт вот такой технике.Да ещё я мог самостоятельно без машиниста его заводить и выгонять его из депо.А про газ и нефть сами можете поинтересоваться.Я не зря писал выше.Да и сами подумайте,если вы вчера заполнили свой холодильник до отказа в надежде что вам еды хватит как миниум на 2 недели.А на следующий день холодильник пустой.Кому вы предъявите претензии?Ресурсы варварски уничтожаются,про это вы хоть знаете?Вот это посмотрите,может поймёте о чём я.Да и Волга стоит на неё обратить внимание. https://youtu.be/cb-ZIXc-yY8ВладленСпасибо. А извините забыли. Если его еще после завершения строительства. Необходимо ввести в эксплуатацию. А на всех этих системах, дающих свои разрешения, повисли американские санкции. Ну даже если разрешат эксплуатацию. То. По последним законам ЕС. Его не разрешат эксплуатировать на более чем 50%, без альтернативного поставщика, которого нет и не предвидется и еще куча чего. Что вероятней всего сделает этот трубопровод. Не окупаемым!!!Aнатолий РайковДа,нам есть чем гордится."Нина вперёд". https://youtu.be/9nW8iu7RB2QАнатолий ЛановойГаз и нефть ПРОдать, а далее по тексту.Елена Александровнана ваш век хватит! не надо выдумывать и сочинять! когда кончатся эти запасы, найдётся другой способ добывания и использования других энергий. перестаньте рефлексировать и заводиться! или вы главный рекламщик украинских тепловозов?Aнатолий РайковА кто вам сказал что этот тепловоз ТЭМ-2 был выпущен именно на Украине?Я же писал что у меня в то время уже были навыки по ремонту сложной техники.После 8-го класса я уже пошёл работать.И к 18-и лет я знал и мог ремонтировать любой тепловоз которые были на предприятии ППЖТ.По мимо этого я знал и мог ремонтировать и ж.д.краны.Козловые и мостовые краны.Может вам перечислить все маневровые тепловозы по названиям?Только я не могу понять,что такого что мой трудовой путь начался именно с железной дороги?А вы уверены что другие источники энергии появятся уже завтра?Сегодня об этом говорили в передаче Место встречи.Вечером будет повтор.Там как раз обсуждался вопрос ресурсов нефти,газа и артернативы перехода на другие источники энергии.Перспективы можно сказать не радужные.Если переходить на эл.энергию,то используемые аккумуляторы утилизовать это вредное производство,так же как их и изготавливать.И сколько нужно построить зарядных станций в замен бензоколонок?А так как электроэнергии будет катастрофически не хватать,то нужно будет строить дополнительно электростанции.Так что я ни чего не выдумываю и не сочиняю.Изучай Лена факты и анализируй их.НШНина ШалеваНа самом деле ШТаты уже очухиваются. Они поняли, что уже хода нет бомбежки всего мира. Безнаказанные бомбометания!!! Сейчас они вложат в свой военный комплекс огромные деньжища! Чтобы снова всех бомбить...Владимир СпиридоновА вы подумайте, что бомбы есть не у них одних .Они об этом уже задумались.Valdemaras OrlauskasВот когда они поймут,что дошли до черты невозврата,тогда действительно станут бомбить. Вся политика мира зиждется на том,чтобы не допустить прихода к этой черте ядерной державы. Когда одна страна приблизится к ней,другие станут помогать этому государству,чтобы война не началась. Потому что тогда этот мир перестанет быть нужен людям - всё погибнет.НШНина ШалеваЕсть такой известный фильм "Перл Харбер", где японцы разбомбили американский флот. Один японец, старый генерал горестно сказал, что война только начинается. Так что, нам расслабляться не стоит!!! Мировая обстановка набирает обороты, это будет уже после пандемии..НШНина ШалеваШтаты поняли, что за их мировое господство взялись другие страны. Сами знаете какие страны. Хорошо, что Владимир Путин гениально предрек путь Российской Федерации на ближайшее будущее. Также роль будет играть цифровая экономика.НШНина ШалеваА мы давайте, все народы нашей Российской Федерации, должны быть сплоченными и с огромной любовью к нашему Отечеству. Трудиться на благо Государства везде, на благо интересов нашей страны трудиться в любой точке мира. Побольше рожать Россиян!Александр ДементьевТочно. Побольше рожать. А кормить их будут олигархи.НШНина ШалеваРоссияне уже кормят всю Планету..Aнатолий Райковhttps://youtu.be/SkCeUbCYCIsВладленСпасибо. Уважаемая Нина. Прочитал все Ваши опусы. Извините. Не скромный вопрос. Вы просто дура. Или дура набитая????Елена Александровнавлад. лен. - с таким имечком только набитые ходят! и не надо оскорблять других людей имеющих отличное от вас мнение и отношение к ситуации! вы уже явный импотент во всех сферах вашей жизнедеятельности, вот и беситесь, вот и источаете желчь свою застарелую на всех! успокойтесь, дядечка! ваше мнение вообще мало кого беспокоит! влад. лен.! умора, как в наше время вообще можно жить с такой пакостной кликухой! это ведь не имя, это аббревиатура, вот и мыслите вы, как аббревиатура, а не человек разумный! человек, а уж тем более мужчина, не должен быть таким ограниченным! ну, а с аббревиатуры что взять?ВладленБраво! Сейчас прямо прослежусь! А где ответ???Борис ВиленскийНаша либеральная политика не даёт нам возможности поставить США на место. А продажные секретари, президенты, министры угрожают безопасности страны. Внутренний враг опасней внешнего ВСЕГДА.Владимир СпиридоновУточните, какого президента вы имеете ввиду, говоря о безопасности нашей страны.НШНина ШалеваДа, мы категорически против Русофобию, призываем ее уничтожить на корню в нашей стране! Но наш Президент то нужно отдать должное Владимиру Путину, что он гениальный! Кок Президент, как и Главнокомандующий. У нас появился Мишустин, а Шойгу тянет лямку Минобороны уже много лет. И прекрасно с этим справляется. Очень хорошая команда!!!НШНина ШалеваМы говорим о гениальном Владимире Путине!!!ВладленСпасибо. Как всегда. Насмешили!!!ВладленДа не страны , а государства!!!НШНина ШалеваМы о Русофобии стали говорить везде, когда я лично столкнулась с этим явлением среди разных чиновников.. Ко мне отнеслись все плохо!Юрий DedЕсли кто то думает что война окончилась в 1945 году то он ошибается . Разница только в том что завершили первый этап горячей а начали холодную .А сегодня идёт подготовка ко второй стадии горячей войны . Если кто помнит много лет назад один американский генерал сказал = Если бы мы были уверены в своих силах хоть на 10% что можем победить русских то мы бы это сделали .= А любая война это катастрофические расходы выматывающие все участниковНШНина ШалеваВсе правильно. Штаты никто не завоевывал, они не знают, что такое поражение. И они прекрасно знают, что Российская Федерация первая не будет нападать. Идет нагнетание страха против России. Пугают РФ весь мир!АКАлександр КутуевНичего нового сейчас не происходит. Война "цивилизованной Европы", а потом и Америки, против России длится уже, как минимум, 1000 лет. Начиная с Киевской Руси. Побеждали они только в отдельных сражениях, а войны проигрывали. Все никак не успокоятся, хотят реванша. Хрен им!НШНина ШалеваНе забывайте, что в мире зашкаливает народонаселение. Мы живем в густозаселенном мире. Нас уже миллиарды...Александр ДементьевДа помним...Помним, что население РФ резко сокращается. Пока около полумиллиона в год. Но в этом году обещают достичь миллиона. Видимо готовим пространство для негров.НШНина ШалеваУправлять любой страной скоро будет ИИ. Наша Российская Федерация уже готова, чтобы мы выигрывали любые войны во всем мире. Любые войны!!! Мы же Хозяевы своей Российской Федерации во всем Мире!!! Самое главное, чтобы все Россияне были вместе!Alexandr ShishkanВот интересно: против Карла шведского Россия воевала в союзе с Польшей и Данией. Против Фридриха прусского Россия воевала в союзе с Францией, Австрией и Саксонией. Против Наполеона всегда воевала Англия, и, в большинстве наполеоновских войн (хотя и не во всех), на стороне России были Пруссия, Австрия и Швеция, плюс испанские повстанцы-партизаны. В первую мировую войну на стороне России воевали Франция, Великобритания, Италия, США, Япония, Сербия и другие (причем сначала Германия объявила войну России и Франции, а потом уже Великобритания объявила войну Германии - а ведь могла бы не объявлять... но поняла, что с ней будет в случае победы Германии; а Италия, США и Япония объявили войну Германии ещё позже). Но стоило вступить в конфликт с ЕС - и сразу появились заявления, что Европа всегда была против России...НШНина ШалеваДа, раньше войны были простыми, иди и стреляй стрелами, потом из пушек... Ну а сейчас примени ядерную бомбу.. Все маленькие страны не знают к кому шарахнуться! И эта шараханье длится веками.. На данный момент идет всепланетная разборка.. Что же твориться на всей Земле.. И какие страны выживут..Alexandr ShishkanМне кажется, все страны выживут, если в каждой стране большинство поймет, что воевать не надо. И мне кажется, что это реально. А Вы как думаете?НШНина ШалеваМы думаем, что вообще воевать не нужно!!! Просто нельзя воевать против друг друга.. Мы и так в космосе одинокие, нет каких-то цивилизаций...Alexandr Shishkan+++ !!!ВладленУважаемая Нина. Спасибо. Предположу , что не только чиновники!!! А почему? Предполагаю, что все видят , что Вы. Вот угадайте слово из пяти букв???Если не догадаетесь буду подсказывать по буквам...АКАлександр КутуевИ что? Брали в союзники Россию когда знали, что сами не справятся. Сначала воевали в союзе с Россией, а потом против нее. Ничего необычного.АХАлексей ХохловВывоз ресурсов - признак капитализма в РФ, вывоз капитала его сопровождающий - признак империалистического капитала в РФ. Прибыль в любом случае получает капиталист/владелец акций. Чему вы радуетесь как дети из песочницы ? Наверное, повысившемуся пенс возрасту 60/65. Это тот же признак повысившейся эксплуатации (сверх эксплуатации) капиталистами эксплуатируемого класса. Да, для капиталистов - это очередная победа, рабочему классу достанется только то, что будет вкинуто ему для подкупа лояльности через повышение ЗП отдельным малочисленным группкам причастным к вывозу капитала/ресурсов или для подкупа на выборах.АААлекс АрхиповВывозить газ за фантики и оставлять их на Западе - действительно победа. Только кого над кем?VBvaleri bolgovПридурок, это называется международная торговля. И благодаря этой торговли, Россия укрепляет свою армию и защищает таких недоумков как ты. А лозунги Зю, будешь кричать на митингах с анальным.михаил дувановдебил ты. такого еще поикать надо. какая нах торговля. государство не торгует. торгуют спекулянты которые грабят ресурсы. кидая объедки гос-вуДКДмитрий КостеринПожалуй ты дебил. Если речь о газе, то торгует государство, т.к. владеет 95% акций газпрома. Нефтью 65% (пока), Путин продолжает скупать у иностранных "инвесторов" акции в пользу России.АААлекс АрхиповПридурок? это называется вывоз ресурсов.НШНина ШалеваНа этом сайте очень хорошие статьи, но здесь надо регистрироваться с помощью сотового телефона. У меня нет сотового телефона! Поэтому многие статьи не могу комментировать. Сотовый есть, конечно, очень накрученный сотовый, но особенно не умею работать в нем. Появилась в сотовом какая-то финансовая организация во время пандемии. Я тут же и закрыла телефон, вынули симку. И чуть ли не выкинула телефон на помойку..ВладленПравильно сделали. А был еще один . Видимо неизвестный Вам метод. Сообщаю по большому секрету. Прежде чем делать подумать!!!НШНина ШалеваВ моем телефоне работали все сети, очень хороший андроид! Но я телефон полностью закрыла... Внезапно появилась одна организация, которая поздравляла с полученными деньгами., которые не могли просто быть!. Все отключила, все. У нас мошенники по телефону увели крупную сумму денег с депозитного счета в Сбербанке..Александр ДементьевА Вы Путину пожалуйтесь. Он поможет....А может даже догонит и ещё раз поможет.НШНина ШалеваВас ничему не учит последняя история РФ за 30 лет! История нашего Государства.Aнатолий РайковЧему нас учили всё осталось там,в далёком прошлом.https://youtu.be/RN5k0lww4VAВладленСпасибо.Почитал ветвь этой дамы. Комедию не надо смотреть!!!АПАлександр ПанченкоУважаемая, просветитте сирого... так что же достойного в нашей истории за последние 30 лет произошло??? Чем можно гордиться, крооме как обнищанием десятков миллионов и обогащения кучки олигархов???VBvaleri bolgovТы пропустил новые дороги, построенные порты, и заводы. Машина почти в каждом дворе. Только тебе это не увидеть, потому как тебе за это не платят из госдепа.михаил дувановв каждом дворе раб с машиной который работает на другое государство покупая их изделияДКДмитрий КостеринИ чего???ДКДмитрий КостеринА Путина с чего приплели???ДКДмитрий КостеринПочем родиной торгуешь???Альбина КолесниковаЭто плохо что вы не видите чем можно гордится правда слепота излечивается а у вас похоже нет.ВВалентинаСП-2 наша будущая победа. Альбина - сочувствую что вы очень бедная. А может вы сами в этом виноваты? СП-2 не имеет к вашей нищете никакого отношения.Виктор НеизвестноБред, сивой кабылы, причем тут победа, над кем. И где наша экономика, очередное дно пробивает.Елена Александровнану, если по вашему мнению 4-5, а в отдельных отраслях 1-2 место среди мировых экономик, это пробивание какого-то дна, то вы совсем профан и не разбираетесь вовсе ни в чём! да и ник ваш "неизвестно" о многом говорит! вам судя по всему вообще ничего не известно совсем! сидит с компьютером, сытый, в тепле, в собственной квартире, или доме, а всё ему экономика наша плоха! ишь ты! сажрались вы, дяденька!Алексей КаширинХорошая статья, мне понравилась!Томара ТычковаЭто Победа России над нашими недоброжелателями, такими, выше гадящий виктор неизвестно.михаил дуванова что россияне от этого потока имеют.кроме алигархатамихаил дувановтупаааяяяВЛАДИМИР ЛАПИНаффтур, а-у-у-у, не нужно путать ..уй с пальцем!!Сергей ЛобченкоАфтор похоже либерос или пиндосовский прихвостень. Союз и Россия и без пендосов выиграла бы войну с фашисткой гейропой, только ещё на год увеличились военные действия и больше погибло граждан СССР в этой войне.VBvaleri bolgovЕсли бы ты и тебе подобные жили в то время, думаю ты не писал бы эту ахинею. Потому как ты на своей шкуре понял бы, что такое ещё год воевать и терять близких тебе людей.ДКДмитрий КостеринНа какой год??? Америка начала поставки только после того как СССР навешали люлей Германии. Только после того как они убедились, что СССР победит и будет способен ОПЛАТИТЬ ПОМОЩЬ. Ни какой существенной помощи госдеп не оказал. Даже Аэрокобры, на которые любят ссылаться либералы, были поставлены в объеме 11 (!!!!) штук, остальное старье.Alexandr ShishkanУважаемый Дмитрий, я полностью согласен с Вами в главном: что решающую роль в победе над нацистской Германией сыграл СССР, и что в боях с советскими войсками немцы потеряли в 3-4 раза (!) больше солдат и техники, чем в боях со всеми остальными государствами, вместе взятыми (!). Но просто для объективности, и чтобы Вы не думали слишком плохо об американском народе 40-х годов в целом: сейчас - я понимаю, в запальчивости - появилась очень много заявлений, что вся помощь США Советскому Союзу по ленд-лизу была платной. В действительности: 1) вся техника, уничтоженная в боях, и все потребленные во время войны материалы и продукты, поставленные США по ленд-лизу, были полностью бесплатными, оплате не подлежали (например, бойцы назвали американскую тушенку "второй фронт" ); 2) после войны уцелевшую технику и материалы надо было либо вернуть, либо оплатить, по выбору СССР - и Советское правительство приняло решение оставить у себя всю, полностью, эту технику и материалы - значит, они были качественные, иначе зачем их было оставлять у себя и оплачивать в тяжелейших условиях послевоенного восстановления, когда можно было просто вернуть? В качестве подтверждения - цитата из статьи "ленд-лиз" из большой Советской Энциклопедии, 3 издание, ей-то нет смысла американцев перехваливать: "В соглашениях о поставках по Л.-л. устанавливались основные принципы урегулирования последующих расчётов: материалы, уничтоженные, утраченные и использованные в период войны, не подлежат оплате; имущество, оставшееся по её окончании и пригодное для гражданских целей, оплачивается полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита". Так что американцы понимали опасность фашизма и помогали СССР в основном бесплатно, хотя, конечно, решающая роль в Победе принадлежит Советскому Союзу, Вы правы.АКАлександр Кутуевu-an.info/новости/россия-до-сих-пор-платит-по-ленд-лизу/ Вот такой бесплатный ленд-лиз!Alexandr ShishkanАлександр, читайте внимательно, пожалуйста: оплачивается, то что уцелело после войны и Правительство СССР решило оставить у себя - на условиях оплаты долгосрочного кредита. Вот это оплачивалось в течение долгого времени. А всё, что погибло, было уничтожено и потреблено во время войны - оплате не подлежит, так договорились с самого начала. Вот вся эта часть ленд-лиза была бесплатной.Alexandr ShishkanЭто подтверждается и Советской Энциклопедией, и всеми документами. А когда люди начинают кто специально обманывать, кто по незнанию повторять, что ВЕСЬ ленд-лиз был платным - они подрывают свою же репутацию, доверие к своим словам. Разве это полезно - себя в таком виде выставлять?АКАлександр КутуевЯ при Советском Союзе прожил ровно половину жизни. И с большой теплотой отношусь к тем временам. Но, справедливости ради нужно сказать, что в те времена многое скрывалось по идеологическим мотивам. Рассекречивать некоторые документы начали только после распада СССР. Поэтому ссылаться на Советскую Энциклопедию по политическим вопросам не совсем корректно.Alexandr ShishkanСпасибо, Вы правы. Но, чисто логически: Советская Энциклопедия в 70-е годы стала бы обманывать в пользу США? Это же абсурд, это не логично. А вот если взять Большую Российскую Энциклопедию (на неё можно ссылаться?) - то там слова "бесплатно" уже нет, хотя, конечно, и обратного утверждения, что весь ленд-лиз был платный, тоже нет. Приходится уже самому думать, сопоставлять. Читаем: "амер. поставки в СССР крайне необходимых материалов (порохов, оружия, листовой стали, продовольствия и др.) начались осенью 1941. В целом поставки по Л.-л. явились не только материальной помощью, но и политич., моральной поддержкой сов. народа в войне с Германией." "фактически поставки начались с нояб. 1941 и на 31.12.1945 их стоимость составила св. 11,1 млрд. долл." "Обратные поставки из СССР в США оцениваются суммой в 2,2 млрд. долл. " (тоже интересный факт!). "Только в окт. 1972 стороны подписали документ об урегулировании претензий по Л.-л. на сумму 722 млн. долл. (включая проценты), которую СССР обязался выплатить к 2001". Разница: 11,1 млрд. минус 2,2 млрд. обратных минус 722 млн. долгов с процентами - получается более 8 млрд.долл., это и есть стоимость погибшего и потребленного на войне оборудования, которое было бесплатным. К этому надо прибавить, что были поставки помимо программы ленд-лиз, и вот они были платными (например, часто упоминаемый крейсер "Эдинбург" с золотом). Всё это и порождает ошибочные утверждения, что "весь ленд-лиз был платным или в кредит". Целая статья получилась - а вначале собирался только короткий коммент написать :)АКАлександр КутуевИногда искать логику в политике совершенно бесполезно. Вот еще интересный факт - Америка перед Второй Мировой Войной еще не оправилась от депрессии. А после стала ведущей мировой державой. И ленд-лиз сыграл здесь не последнюю роль. Он ведь был не только для СССР. А остальные страны-участники еле сводили концы с концами. Война - дело разорительное. Если она конечно не захватническая. Но не для Америки.Елена Александровнасуть статьи неплоха, но заголовок и написание сплошной сумбур. чтобы понять о чём публикация, требуется глубокий анализ текста! автору нужно более логично излагать свои мысли, да и заголовок нужно придумывать более интересный, а не вводящий в заблуждение! и при чём тут джугашвили в смеси с СВ2?Отари ХидирбегишвилиВ этом отношении заслуживают внимания слова, сказанные царским генералом Деникиным"Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение" !И , пожалуйста, не надо забывать, что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, кровожадный палач народов Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!Вместе с тем о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага. Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав. Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)! Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» ! В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами!!!Русланаплодисменты: ученик превзошел учителя! дело геббельса нашло своего адепта.Отари ХидирбегишвилиДа, только палач народов Сталин мог так развести свой народ как лохов, что даже, устроив ему геноцид, многие облапошенные россияне до сих его благотворят! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников»! Продолжение в моей статье https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/Aнатолий РайковИ это утверждения горного барана палача отары овец.Комментировать
Свежие комментарии