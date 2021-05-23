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Победа России, которой могло и не быть. "Спасибо", США

Победа России, которой могло и не быть. "Спасибо", США

Сделано у нас Простите, что я бегу немного впереди паровоза, но мысль пришла только что, потом могу и забыть.

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Нина Шалева
Спасибо этому сайту. Нам не хватает хороших и радостных новостей. А также и обзора, что еще сделано в РФ!
Галина Смирнова
Мировому глобализму Засандалил Путин клизьму. И совсем уж застращал – Выбить зубы обещал!!! :-)
Нина Шалева
Так мог сказать очень уверенный и гениальный политик, наш ВВП!
Нина Шалева
Российскую Федерацию вывел на мировой уровень.!
Борис Никитенко Nikitenko
По выдающемуся "Епать"....евскому способу: "Епать, Епать и Епать". "Епать всегда, епать везде до дней последних донца! Епать и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца".
Владимир Спиридонов
Жалко, что дотянуться до Вас нельзя, а то-бы ...ну и дальше по тексту
Valdemaras Orlauskas
Спешу охладить патриотический накал статьи - победа в одной битве ещё не означает победы в войне. Если американцам пришлось здесь подвинуться со своими амбициями,то они способны ударить в каком-то другом проекте России. Так что пока рано расслабляться на газовой трубе,а надо готовиться к ответке.
Анатолий Лановой
Не нужно готовиться, нужно отвечать сразу, пока они еще обдумывают свой заданный "вопрос".
Aнатолий Райков
Да мне по этому СП-2 ни холодно ни жарко.А кто СП-2 строит?Государству в качестве налогов будут отходить средства,а вот основной заработок кому?Если в моей квартире всё же прекратится подача газа и придётся переходить на электро-плиту,после виновных где искать когда просто скажут всё ресурсы газа полностью исчерпаны.Да ещё там в ЕС уже заговорили,нам газа не надо,Россия водород давай.
Виктор Гайдуков
С таким настроением лучше утопиться, чем так мучиться выдуманными страшилками. Чем больше живешь, тем болше неприятностей.
олег олейник
Сейчас Россия в состоянии дать ЕС и США не только газ , нефть , водород , но пи.....лей в придачу !
Aнатолий Райков
А какие страшилки?У спецов поинтересуйтесь что по этому поводу они говорят.Или вы считаете что газовые скважины бесконечны?Да как бы не так,уже слышал что в одной из скважен осталось лет на десять.
олег олейник
Это только в одной и то наверное на базаре слышал , а их в России десятки , а в Арктике их тьма и только начало разработок !
Нина Шалева
В РФ настроили много заводов по переработке сырьевых кладовых. Перерабатываем все, нефть, газ, лес... Все достижения на сайте "Вперед Россия". Жмите на кнопку и появятся тысячи новых производств! Нам есть, чем гордиться!
Юрий Ded
А ему это не интересно . Го лозунг = нет для меня любимого халявы значит всё кирдык =
Aнатолий Райков
Мне твоя халява и вовсе не нужна.Мне пенсии хватает которую я заработал и на пенсии уже 15 лет.Тебе до такой пенсии как медному ведру.Плюс мне возвращают компенсации и субсидии.И газа мне хватает можешь вообще обо мне не беспокоится.Это твой лозунг,унизь кого нибудь и получишь шоколадку на халяву.
Александр Дементьев
Настроили.. И газом снабжаем пол мира. Только большая часть россиян почему то сидят без газа. В Красноярске, где в основном используют уголь, из за смога дышать не чем. А СП-2 РФ получит с дополнительным хомутом на шее. Германия отказывается эксплуатировать СП-2 если не будет транзита газа по украинской трубе. Да и Китай, Турция, Болгария не особо заинтересованы в использовании российского газа. Эксперты утверждают, что построенные газопроводы не окупятся в ближайшее десятилетие. А позднее могут и совсем стать ненужными. Вот и думай - стоит радоваться или наоборот? Но солидные премии Газпром себе выписывать не стесняется.
Нина Шалева
Наша страна умеет делать из углеводородов отличные продукты. Вы не можете себе представить, что можно сделать из каменного угля? Можно сделать такие материалы, которые не тонут и не горят! Технологии продукции из каменного угля скупил Китай на корню в нашей РФ.. Это крайне печально! Крайне... Мы теряем многое из-за нашего предательства.., за нашими технологиями охотится весь Мир!!!!
Нина Шалева
Российскую Федерацию продали на корню после распада СССР. Типа всех мокрых Березовских, Ходорковских.., которых выгнали из нашей страны, как ВВП стал Президентом РФ..
Aнатолий Райков
Нина,а и в правда думаете думаете что я ни чего не знаю и вы меня просвещаете тем что я уже давно знаю.Я пошёл работать после 8-го класса и в момент получения паспорта я мог самостоятельно делать профилактический ремонт вот такой технике.Да ещё я мог самостоятельно без машиниста его заводить и выгонять его из депо.А про газ и нефть сами можете поинтересоваться.Я не зря писал выше.Да и сами подумайте,если вы вчера заполнили свой холодильник до отказа в надежде что вам еды хватит как миниум на 2 недели.А на следующий день холодильник пустой.Кому вы предъявите претензии?Ресурсы варварски уничтожаются,про это вы хоть знаете?Вот это посмотрите,может поймёте о чём я.Да и Волга стоит на неё обратить внимание. https://youtu.be/cb-ZIXc-yY8
Владлен
Спасибо. А извините забыли. Если его еще после завершения строительства. Необходимо ввести в эксплуатацию. А на всех этих системах, дающих свои разрешения, повисли американские санкции. Ну даже если разрешат эксплуатацию. То. По последним законам ЕС. Его не разрешат эксплуатировать на более чем 50%, без альтернативного поставщика, которого нет и не предвидется и еще куча чего. Что вероятней всего сделает этот трубопровод. Не окупаемым!!!
Aнатолий Райков
Да,нам есть чем гордится."Нина вперёд". https://youtu.be/9nW8iu7RB2Q
Анатолий Лановой
Газ и нефть ПРОдать, а далее по тексту.
Елена Александровна
на ваш век хватит! не надо выдумывать и сочинять! когда кончатся эти запасы, найдётся другой способ добывания и использования других энергий. перестаньте рефлексировать и заводиться! или вы главный рекламщик украинских тепловозов?
Aнатолий Райков
А кто вам сказал что этот тепловоз ТЭМ-2 был выпущен именно на Украине?Я же писал что у меня в то время уже были навыки по ремонту сложной техники.После 8-го класса я уже пошёл работать.И к 18-и лет я знал и мог ремонтировать любой тепловоз которые были на предприятии ППЖТ.По мимо этого я знал и мог ремонтировать и ж.д.краны.Козловые и мостовые краны.Может вам перечислить все маневровые тепловозы по названиям?Только я не могу понять,что такого что мой трудовой путь начался именно с железной дороги?А вы уверены что другие источники энергии появятся уже завтра?Сегодня об этом говорили в передаче Место встречи.Вечером будет повтор.Там как раз обсуждался вопрос ресурсов нефти,газа и артернативы перехода на другие источники энергии.Перспективы можно сказать не радужные.Если переходить на эл.энергию,то используемые аккумуляторы утилизовать это вредное производство,так же как их и изготавливать.И сколько нужно построить зарядных станций в замен бензоколонок?А так как электроэнергии будет катастрофически не хватать,то нужно будет строить дополнительно электростанции.Так что я ни чего не выдумываю и не сочиняю.Изучай Лена факты и анализируй их.
Нина Шалева
На самом деле ШТаты уже очухиваются. Они поняли, что уже хода нет бомбежки всего мира. Безнаказанные бомбометания!!! Сейчас они вложат в свой военный комплекс огромные деньжища! Чтобы снова всех бомбить...
Владимир Спиридонов
А вы подумайте, что бомбы есть не у них одних .Они об этом уже задумались.
Valdemaras Orlauskas
Вот когда они поймут,что дошли до черты невозврата,тогда действительно станут бомбить. Вся политика мира зиждется на том,чтобы не допустить прихода к этой черте ядерной державы. Когда одна страна приблизится к ней,другие станут помогать этому государству,чтобы война не началась. Потому что тогда этот мир перестанет быть нужен людям - всё погибнет.
Нина Шалева
Есть такой известный фильм "Перл Харбер", где японцы разбомбили американский флот. Один японец, старый генерал горестно сказал, что война только начинается. Так что, нам расслабляться не стоит!!! Мировая обстановка набирает обороты, это будет уже после пандемии..
Нина Шалева
Штаты поняли, что за их мировое господство взялись другие страны. Сами знаете какие страны. Хорошо, что Владимир Путин гениально предрек путь Российской Федерации на ближайшее будущее. Также роль будет играть цифровая экономика.
Нина Шалева
А мы давайте, все народы нашей Российской Федерации, должны быть сплоченными и с огромной любовью к нашему Отечеству. Трудиться на благо Государства везде, на благо интересов нашей страны трудиться в любой точке мира. Побольше рожать Россиян!
Александр Дементьев
Точно. Побольше рожать. А кормить их будут олигархи.
Нина Шалева
Россияне уже кормят всю Планету..
Aнатолий Райков
https://youtu.be/SkCeUbCYCIs
Владлен
Спасибо. Уважаемая Нина. Прочитал все Ваши опусы. Извините. Не скромный вопрос. Вы просто дура. Или дура набитая????
Елена Александровна
влад. лен. - с таким имечком только набитые ходят! и не надо оскорблять других людей имеющих отличное от вас мнение и отношение к ситуации! вы уже явный импотент во всех сферах вашей жизнедеятельности, вот и беситесь, вот и источаете желчь свою застарелую на всех! успокойтесь, дядечка! ваше мнение вообще мало кого беспокоит! влад. лен.! умора, как в наше время вообще можно жить с такой пакостной кликухой! это ведь не имя, это аббревиатура, вот и мыслите вы, как аббревиатура, а не человек разумный! человек, а уж тем более мужчина, не должен быть таким ограниченным! ну, а с аббревиатуры что взять?
Владлен
Браво! Сейчас прямо прослежусь! А где ответ???
Борис Виленский
Наша либеральная политика не даёт нам возможности поставить США на место. А продажные секретари, президенты, министры угрожают безопасности страны. Внутренний враг опасней внешнего ВСЕГДА.
Владимир Спиридонов
Уточните, какого президента вы имеете ввиду, говоря о безопасности нашей страны.
Нина Шалева
Да, мы категорически против Русофобию, призываем ее уничтожить на корню в нашей стране! Но наш Президент то нужно отдать должное Владимиру Путину, что он гениальный! Кок Президент, как и Главнокомандующий. У нас появился Мишустин, а Шойгу тянет лямку Минобороны уже много лет. И прекрасно с этим справляется. Очень хорошая команда!!!
Нина Шалева
Мы говорим о гениальном Владимире Путине!!!
Владлен
Спасибо. Как всегда. Насмешили!!!
Владлен
Да не страны , а государства!!!
Нина Шалева
Мы о Русофобии стали говорить везде, когда я лично столкнулась с этим явлением среди разных чиновников.. Ко мне отнеслись все плохо!
Юрий Ded
Если кто то думает что война окончилась в 1945 году то он ошибается . Разница только в том что завершили первый этап горячей а начали холодную .А сегодня идёт подготовка ко второй стадии горячей войны . Если кто помнит много лет назад один американский генерал сказал = Если бы мы были уверены в своих силах хоть на 10% что можем победить русских то мы бы это сделали .= А любая война это катастрофические расходы выматывающие все участников
Нина Шалева
Все правильно. Штаты никто не завоевывал, они не знают, что такое поражение. И они прекрасно знают, что Российская Федерация первая не будет нападать. Идет нагнетание страха против России. Пугают РФ весь мир!
Александр Кутуев
Ничего нового сейчас не происходит. Война "цивилизованной Европы", а потом и Америки, против России длится уже, как минимум, 1000 лет. Начиная с Киевской Руси. Побеждали они только в отдельных сражениях, а войны проигрывали. Все никак не успокоятся, хотят реванша. Хрен им!
Нина Шалева
Не забывайте, что в мире зашкаливает народонаселение. Мы живем в густозаселенном мире. Нас уже миллиарды...
Александр Дементьев
Да помним...Помним, что население РФ резко сокращается. Пока около полумиллиона в год. Но в этом году обещают достичь миллиона. Видимо готовим пространство для негров.
Нина Шалева
Управлять любой страной скоро будет ИИ. Наша Российская Федерация уже готова, чтобы мы выигрывали любые войны во всем мире. Любые войны!!! Мы же Хозяевы своей Российской Федерации во всем Мире!!! Самое главное, чтобы все Россияне были вместе!
Alexandr Shishkan
Вот интересно: против Карла шведского Россия воевала в союзе с Польшей и Данией. Против Фридриха прусского Россия воевала в союзе с Францией, Австрией и Саксонией. Против Наполеона всегда воевала Англия, и, в большинстве наполеоновских войн (хотя и не во всех), на стороне России были Пруссия, Австрия и Швеция, плюс испанские повстанцы-партизаны. В первую мировую войну на стороне России воевали Франция, Великобритания, Италия, США, Япония, Сербия и другие (причем сначала Германия объявила войну России и Франции, а потом уже Великобритания объявила войну Германии - а ведь могла бы не объявлять... но поняла, что с ней будет в случае победы Германии; а Италия, США и Япония объявили войну Германии ещё позже). Но стоило вступить в конфликт с ЕС - и сразу появились заявления, что Европа всегда была против России...
Нина Шалева
Да, раньше войны были простыми, иди и стреляй стрелами, потом из пушек... Ну а сейчас примени ядерную бомбу.. Все маленькие страны не знают к кому шарахнуться! И эта шараханье длится веками.. На данный момент идет всепланетная разборка.. Что же твориться на всей Земле.. И какие страны выживут..
Alexandr Shishkan
Мне кажется, все страны выживут, если в каждой стране большинство поймет, что воевать не надо. И мне кажется, что это реально. А Вы как думаете?
Нина Шалева
Мы думаем, что вообще воевать не нужно!!! Просто нельзя воевать против друг друга.. Мы и так в космосе одинокие, нет каких-то цивилизаций...
Alexandr Shishkan
+++ !!!
Владлен
Уважаемая Нина. Спасибо. Предположу , что не только чиновники!!! А почему? Предполагаю, что все видят , что Вы. Вот угадайте слово из пяти букв???Если не догадаетесь буду подсказывать по буквам...
Александр Кутуев
И что? Брали в союзники Россию когда знали, что сами не справятся. Сначала воевали в союзе с Россией, а потом против нее. Ничего необычного.
Алексей Хохлов
Вывоз ресурсов - признак капитализма в РФ, вывоз капитала его сопровождающий - признак империалистического капитала в РФ. Прибыль в любом случае получает капиталист/владелец акций. Чему вы радуетесь как дети из песочницы ? Наверное, повысившемуся пенс возрасту 60/65. Это тот же признак повысившейся эксплуатации (сверх эксплуатации) капиталистами эксплуатируемого класса. Да, для капиталистов - это очередная победа, рабочему классу достанется только то, что будет вкинуто ему для подкупа лояльности через повышение ЗП отдельным малочисленным группкам причастным к вывозу капитала/ресурсов или для подкупа на выборах.
Алекс Архипов
Вывозить газ за фантики и оставлять их на Западе - действительно победа. Только кого над кем?
valeri bolgov
Придурок, это называется международная торговля. И благодаря этой торговли, Россия укрепляет свою армию и защищает таких недоумков как ты. А лозунги Зю, будешь кричать на митингах с анальным.
михаил дуванов
дебил ты. такого еще поикать надо. какая нах торговля. государство не торгует. торгуют спекулянты которые грабят ресурсы. кидая объедки гос-ву
Дмитрий Костерин
Пожалуй ты дебил. Если речь о газе, то торгует государство, т.к. владеет 95% акций газпрома. Нефтью 65% (пока), Путин продолжает скупать у иностранных "инвесторов" акции в пользу России.
Алекс Архипов
Придурок? это называется вывоз ресурсов.
Нина Шалева
На этом сайте очень хорошие статьи, но здесь надо регистрироваться с помощью сотового телефона. У меня нет сотового телефона! Поэтому многие статьи не могу комментировать. Сотовый есть, конечно, очень накрученный сотовый, но особенно не умею работать в нем. Появилась в сотовом какая-то финансовая организация во время пандемии. Я тут же и закрыла телефон, вынули симку. И чуть ли не выкинула телефон на помойку..
Владлен
Правильно сделали. А был еще один . Видимо неизвестный Вам метод. Сообщаю по большому секрету. Прежде чем делать подумать!!!
Нина Шалева
В моем телефоне работали все сети, очень хороший андроид! Но я телефон полностью закрыла... Внезапно появилась одна организация, которая поздравляла с полученными деньгами., которые не могли просто быть!. Все отключила, все. У нас мошенники по телефону увели крупную сумму денег с депозитного счета в Сбербанке..
Александр Дементьев
А Вы Путину пожалуйтесь. Он поможет....А может даже догонит и ещё раз поможет.
Нина Шалева
Вас ничему не учит последняя история РФ за 30 лет! История нашего Государства.
Aнатолий Райков
Чему нас учили всё осталось там,в далёком прошлом.https://youtu.be/RN5k0lww4VA
Владлен
Спасибо.Почитал ветвь этой дамы. Комедию не надо смотреть!!!
Александр Панченко
Уважаемая, просветитте сирого... так что же достойного в нашей истории за последние 30 лет произошло??? Чем можно гордиться, крооме как обнищанием десятков миллионов и обогащения кучки олигархов???
valeri bolgov
Ты пропустил новые дороги, построенные порты, и заводы. Машина почти в каждом дворе. Только тебе это не увидеть, потому как тебе за это не платят из госдепа.
михаил дуванов
в каждом дворе раб с машиной который работает на другое государство покупая их изделия
Дмитрий Костерин
И чего???
Дмитрий Костерин
А Путина с чего приплели???
Дмитрий Костерин
Почем родиной торгуешь???
Альбина Колесникова
Это плохо что вы не видите чем можно гордится правда слепота излечивается а у вас похоже нет.
Валентина
СП-2 наша будущая победа. Альбина - сочувствую что вы очень бедная. А может вы сами в этом виноваты? СП-2 не имеет к вашей нищете никакого отношения.
Виктор Неизвестно
Бред, сивой кабылы, причем тут победа, над кем. И где наша экономика, очередное дно пробивает.
Елена Александровна
ну, если по вашему мнению 4-5, а в отдельных отраслях 1-2 место среди мировых экономик, это пробивание какого-то дна, то вы совсем профан и не разбираетесь вовсе ни в чём! да и ник ваш "неизвестно" о многом говорит! вам судя по всему вообще ничего не известно совсем! сидит с компьютером, сытый, в тепле, в собственной квартире, или доме, а всё ему экономика наша плоха! ишь ты! сажрались вы, дяденька!
Алексей Каширин
Хорошая статья, мне понравилась!
Томара Тычкова
Это Победа России над нашими недоброжелателями, такими, выше гадящий виктор неизвестно.
михаил дуванов
а что россияне от этого потока имеют.кроме алигархата
михаил дуванов
тупаааяяя
ВЛАДИМИР ЛАПИН
аффтур, а-у-у-у, не нужно путать ..уй с пальцем!!
Сергей Лобченко
Афтор похоже либерос или пиндосовский прихвостень. Союз и Россия и без пендосов выиграла бы войну с фашисткой гейропой, только ещё на год увеличились военные действия и больше погибло граждан СССР в этой войне.
valeri bolgov
Если бы ты и тебе подобные жили в то время, думаю ты не писал бы эту ахинею. Потому как ты на своей шкуре понял бы, что такое ещё год воевать и терять близких тебе людей.
Дмитрий Костерин
На какой год??? Америка начала поставки только после того как СССР навешали люлей Германии. Только после того как они убедились, что СССР победит и будет способен ОПЛАТИТЬ ПОМОЩЬ. Ни какой существенной помощи госдеп не оказал. Даже Аэрокобры, на которые любят ссылаться либералы, были поставлены в объеме 11 (!!!!) штук, остальное старье.
Alexandr Shishkan
Уважаемый Дмитрий, я полностью согласен с Вами в главном: что решающую роль в победе над нацистской Германией сыграл СССР, и что в боях с советскими войсками немцы потеряли в 3-4 раза (!) больше солдат и техники, чем в боях со всеми остальными государствами, вместе взятыми (!). Но просто для объективности, и чтобы Вы не думали слишком плохо об американском народе 40-х годов в целом: сейчас - я понимаю, в запальчивости - появилась очень много заявлений, что вся помощь США Советскому Союзу по ленд-лизу была платной. В действительности: 1) вся техника, уничтоженная в боях, и все потребленные во время войны материалы и продукты, поставленные США по ленд-лизу, были полностью бесплатными, оплате не подлежали (например, бойцы назвали американскую тушенку "второй фронт" ); 2) после войны уцелевшую технику и материалы надо было либо вернуть, либо оплатить, по выбору СССР - и Советское правительство приняло решение оставить у себя всю, полностью, эту технику и материалы - значит, они были качественные, иначе зачем их было оставлять у себя и оплачивать в тяжелейших условиях послевоенного восстановления, когда можно было просто вернуть? В качестве подтверждения - цитата из статьи "ленд-лиз" из большой Советской Энциклопедии, 3 издание, ей-то нет смысла американцев перехваливать: "В соглашениях о поставках по Л.-л. устанавливались основные принципы урегулирования последующих расчётов: материалы, уничтоженные, утраченные и использованные в период войны, не подлежат оплате; имущество, оставшееся по её окончании и пригодное для гражданских целей, оплачивается полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита". Так что американцы понимали опасность фашизма и помогали СССР в основном бесплатно, хотя, конечно, решающая роль в Победе принадлежит Советскому Союзу, Вы правы.
Александр Кутуев
u-an.info/новости/россия-до-сих-пор-платит-по-ленд-лизу/ Вот такой бесплатный ленд-лиз!
Alexandr Shishkan
Александр, читайте внимательно, пожалуйста: оплачивается, то что уцелело после войны и Правительство СССР решило оставить у себя - на условиях оплаты долгосрочного кредита. Вот это оплачивалось в течение долгого времени. А всё, что погибло, было уничтожено и потреблено во время войны - оплате не подлежит, так договорились с самого начала. Вот вся эта часть ленд-лиза была бесплатной.
Alexandr Shishkan
Это подтверждается и Советской Энциклопедией, и всеми документами. А когда люди начинают кто специально обманывать, кто по незнанию повторять, что ВЕСЬ ленд-лиз был платным - они подрывают свою же репутацию, доверие к своим словам. Разве это полезно - себя в таком виде выставлять?
Александр Кутуев
Я при Советском Союзе прожил ровно половину жизни. И с большой теплотой отношусь к тем временам. Но, справедливости ради нужно сказать, что в те времена многое скрывалось по идеологическим мотивам. Рассекречивать некоторые документы начали только после распада СССР. Поэтому ссылаться на Советскую Энциклопедию по политическим вопросам не совсем корректно.
Alexandr Shishkan
Спасибо, Вы правы. Но, чисто логически: Советская Энциклопедия в 70-е годы стала бы обманывать в пользу США? Это же абсурд, это не логично. А вот если взять Большую Российскую Энциклопедию (на неё можно ссылаться?) - то там слова "бесплатно" уже нет, хотя, конечно, и обратного утверждения, что весь ленд-лиз был платный, тоже нет. Приходится уже самому думать, сопоставлять. Читаем: "амер. по­став­ки в СССР край­не не­об­хо­ди­мых ма­те­риа­лов (по­ро­хов, ору­жия, лис­то­вой ста­ли, про­до­воль­ст­вия и др.) на­ча­лись осе­нью 1941. В це­лом по­став­ки по Л.-л. яви­лись не толь­ко ма­те­ри­аль­ной по­мо­щью, но и по­ли­тич., мо­раль­ной под­держ­кой сов. на­ро­да в вой­не с Гер­ма­ни­ей." "фак­ти­че­ски по­став­ки на­ча­лись с но­яб. 1941 и на 31.12.1945 их стои­мость со­ста­ви­ла св. 11,1 млрд. долл." "Об­рат­ные по­став­ки из СССР в США оце­ни­ва­ют­ся сум­мой в 2,2 млрд. долл. " (тоже интересный факт!). "Толь­ко в окт. 1972 сто­ро­ны под­пи­са­ли до­ку­мент об уре­гу­ли­ро­ва­нии пре­тен­зий по Л.-л. на сум­му 722 млн. долл. (вклю­чая про­цен­ты), ко­то­рую СССР обя­зал­ся вы­пла­тить к 2001". Разница: 11,1 млрд. минус 2,2 млрд. обратных минус 722 млн. долгов с процентами - получается более 8 млрд.долл., это и есть стоимость погибшего и потребленного на войне оборудования, которое было бесплатным. К этому надо прибавить, что были поставки помимо программы ленд-лиз, и вот они были платными (например, часто упоминаемый крейсер "Эдинбург" с золотом). Всё это и порождает ошибочные утверждения, что "весь ленд-лиз был платным или в кредит". Целая статья получилась - а вначале собирался только короткий коммент написать :)
Александр Кутуев
Иногда искать логику в политике совершенно бесполезно. Вот еще интересный факт - Америка перед Второй Мировой Войной еще не оправилась от депрессии. А после стала ведущей мировой державой. И ленд-лиз сыграл здесь не последнюю роль. Он ведь был не только для СССР. А остальные страны-участники еле сводили концы с концами. Война - дело разорительное. Если она конечно не захватническая. Но не для Америки.
Елена Александровна
суть статьи неплоха, но заголовок и написание сплошной сумбур. чтобы понять о чём публикация, требуется глубокий анализ текста! автору нужно более логично излагать свои мысли, да и заголовок нужно придумывать более интересный, а не вводящий в заблуждение! и при чём тут джугашвили в смеси с СВ2?
Отари Хидирбегишвили
В этом отношении заслуживают внимания слова, сказанные царским генералом Деникиным"Однозначно, начав борьбу не против большевизма, а против самой России, фюрер уже с самого начала был обречен на поражение" !И , пожалуйста, не надо забывать, что Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ !Скажу больше, кровожадный палач народов Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!Вместе с тем о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага. Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится два или три советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав. Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)! Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» ! В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами!!!
Руслан
аплодисменты: ученик превзошел учителя! дело геббельса нашло своего адепта.
Отари Хидирбегишвили
Да, только палач народов Сталин мог так развести свой народ как лохов, что даже, устроив ему геноцид, многие облапошенные россияне до сих его благотворят! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников»! Продолжение в моей статье https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/
Aнатолий Райков
И это утверждения горного барана палача отары овец.

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