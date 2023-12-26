Три атомных подводных крейсера появятся в Северодвинске – Путин

Владимир Путин рассказал о появлении в Северодвинске трех атомных подводных крейсеров.В понедельник, 25 декабря, Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.
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