Публичное признание мужа в прямом эфире и жизнь за кадром: как сложилась судьба телеведущей Екатерины Гринчевской

В 2011 году личная жизнь телеведущей Екатерины Гринчевской стала темой для публичного обсуждения. Ее супруг Сергей Капков, занимавший тогда пост депутата Государственной думы, в прямом эфире федерального канала признался в чувствах к другой женщине.