TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Публичное признание мужа в прямом эфире и жизнь за кадром: как сложилась судьба телеведущей Екатерины Гринчевской

Публичное признание мужа в прямом эфире и жизнь за кадром: как сложилась судьба телеведущей Екатерины Гринчевской

В 2011 году личная жизнь телеведущей Екатерины Гринчевской стала темой для публичного обсуждения. Ее супруг Сергей Капков, занимавший тогда пост депутата Государственной думы, в прямом эфире федерального канала признался в чувствах к другой женщине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии