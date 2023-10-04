Халка из вселенной Marvel превратили в японского самурая и показали, как стал в...

Халка из вселенной Marvel превратили в японского самурая и показали, как стал выглядеть этот персонажАвтор YouTube-канала 3D Scan Store и по совместительству профессиональный цифровой художник показал Халка из вселенной Marvel в образе японского самурая.
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