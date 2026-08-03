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В России хотят изменить правила заморозки счетов

В России хотят изменить правила заморозки счетов

Чаще всего блокировки случаются из-за автоматических алгоритмов: перевод родственнику, оплата услуг самозанятого или перевод между своими счетами может попасть под подозрение Профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" выступил с инициативой пересмотреть правила блокировок банковских счетов, сообщает RT с ссылкой на газету "Ведомости".

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