В России хотят изменить правила заморозки счетов

Чаще всего блокировки случаются из-за автоматических алгоритмов: перевод родственнику, оплата услуг самозанятого или перевод между своими счетами может попасть под подозрение Профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" выступил с инициативой пересмотреть правила блокировок банковских счетов, сообщает RT с ссылкой на газету "Ведомости".