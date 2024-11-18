Лавров оценил отношения России и Китая

Стратегические отношения России и Китая находятся на беспрецедентном уровне развития. Такую оценку отношениям двух стран дал глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Ван И на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро, его слова приводит РИА Новости.