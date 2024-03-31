Ни в одном субъекте, который отказался от труда мигрантов, никакого «коллапса» не случилось

Руководители регионов, где начинают обходиться без мигрантов, думают не только о своем спокойствии и благополучии, но и о спокойствии и благополучии граждан. И не боятся принимать самостоятельные решения без приказа сверху. Ничего противозаконного в этом нет, это не выходит за рамки их полномочий.

нл

николай лебедев

По решениям таких руководителей сразу становится ясно-чем они озабочены, им не нужны откаты от диаспор, своих чиновников держат в узде.Мигранты, конечно, нужны, но как специалисты и без всяких "хвостов" в виде семей и родственников и ОПГ в виде диаспор.Вахтовый метод работы, жесткий контроль как за поведением , так и за использованием мигрантов с соблюдением требований трудового законодательства.Коррупционеров в этой области выявлять и в зону на "хорошие" сроки.