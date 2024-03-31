Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Надорвался на своей злобе болезный.Нетаньяху провели...
  • Ольга Заварухина
    Латвия, верной дорогой идешь!!!!!!!!!!!!!!! Одобрямс.Латвийский универ...
  • Игорь Василевский
    А сионизм и есть разновидность фашизма. И ради своего процветания жид готов убить любого гяура. В еврейских священных...Израильские СМИ п...

Ни в одном субъекте, который отказался от труда мигрантов, никакого «коллапса» не случилось

Ни в одном субъекте, который отказался от труда мигрантов, никакого «коллапса» не случилось

Нужно ли России на самом деле такое количество трудовых мигрантов, что есть на сегодняшний день? Лоббисты завоза в нашу страну иностранных рабочих рук твердят: нужно и ещё мало, надо увеличить их завоз! Но так ли это? Видится, что все эти крики — в угоду толстосумам, имеющих бенефициары на дешёвом мигрантском труде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Руководители  регионов, где начинают обходиться без мигрантов, думают не только о  своем спокойствии и благополучии, но и о спокойствии и благополучии граждан. И  не боятся принимать самостоятельные решения без приказа сверху. Ничего противозаконного в этом нет, это не выходит за рамки их полномочий.
Ответить
8 час.
нл
николай лебедев
По решениям таких руководителей сразу становится ясно-чем они озабочены, им не нужны откаты от диаспор, своих чиновников держат в узде.Мигранты, конечно, нужны, но как специалисты и без всяких &quot;хвостов&quot; в виде семей и родственников и ОПГ в виде диаспор.Вахтовый метод работы, жесткий контроль как за поведением , так и за использованием мигрантов с соблюдением требований трудового законодательства.Коррупционеров в этой области выявлять и в зону на &quot;хорошие&quot; сроки.
Ответить
8 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Любителей халявных мигрантов ишаков решетникова хуйсулина и еще пару десятков рыл судить как саботажников .
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх