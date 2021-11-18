Сантуш заявил, что уйдет из сборной Португалии в случае невыхода на ЧМ-2022

Фернанду Сантуш высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной Португалии, которой предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022.

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