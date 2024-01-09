Специалисты РЭБ БФ отработали прикрытие военных объектов от нападения беспилотников в Калининградской области

Расчеты современных комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» выполнили задачи по вскрытию радиоэлектронной обстановки, пеленгованию, проведению анализа обнаруженных источников радиоизлучений и радиоэлектронному подавлению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии