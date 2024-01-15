Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам 5-й этап Оберхоф, Германия Расписание трансляций 19 января, пятница Спринт, классический стиль, мужчины и женщины Квалификация – 14:50 Финалы – 17:20 Матч! Арена 20 января, суббота Масс-старт, 20 км, классический стиль, мужчины 12:25 Матч! Арена Масс-старт, 20 км, классический стиль, женщины 15:30 Матч! Арена 21 января, воскресенье Эстафета, женщины 12:50 Матч! Арена Эстафета, мужчины 15:10 Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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