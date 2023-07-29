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Концепции фасадов разработают для исторических домов Канавинского района

Концепции фасадов разработают для исторических домов Канавинского района

Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) Нижегородской области в 2024 году планирует разработать концепции фасадов исторических домов Канавинского района Нижнего Новгорода, сообщило агентство в соцсети "ВКонтакте".

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