10 секретов здоровья и долголетия из разных стран мира

Продолжительность жизни – это не только вопрос генетики, но и выбор образа жизни. Изучая топ-10 практик долголетия по всему миру, вы обнаружите, насколько просты и доступны способы, которые способствуют долгой и здоровой жизни.
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