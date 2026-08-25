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Самара өлкәсендә беренче «Мишәр форум» татар яшьләре форумы узды

Самара өлкәсендә беренче «Мишәр форум» татар яшьләре форумы узды

Самара өлкәсенең Шигон районындагы «Ромашка» ял базасында беренче «Мишәр форум» төбәкара татар яшьләре форумы узган.

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