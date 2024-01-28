Нардеп Чернев: На Украине не будут мобилизовать женщин

Женщин не будут призывать на службу в ВСУ в рамках мобилизации на Украине. Об этом сообщил заместитель председателя комитета парламента страны по делам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, слова которого приводит «24 канал».
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