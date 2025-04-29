Дастин Порье: Ислам Махачев на пути к званию чемпиона в полусреднем весе UFC

Дастин Порье высоко оценил шансы Ислама Махачева стать чемпионом в полусреднем весе UFC. Русский боец одержал досрочную победу над Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, доведя счёт своих побед до 27 при одном поражении.
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