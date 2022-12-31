Макфол притворяется идиотом, задавая идиотские вопросы

Как американский дипломат смог закончить университет, абсолютно не зная истории?А англичане являются в Нигерии коренным населением? А французы в Алжире? Португальцы в Анголе? Упомянутые Макфолом страны далеки друг от друга, не имеют общих границ, и у людей принципиально разные культуры.
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