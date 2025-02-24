Политика как он...
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Политика как она есть

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Politico: Макрон предложит Трампу план развертывания европейских сил на Украине

Politico: Макрон предложит Трампу план развертывания европейских сил на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен представить ему план развертывания европейского воинского контингента на Украине, чтобы показать, что Европе «есть что предложить».

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