Politico: Макрон предложит Трампу план развертывания европейских сил на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен представить ему план развертывания европейского воинского контингента на Украине, чтобы показать, что Европе «есть что предложить».
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