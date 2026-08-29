Politico: Германия планирует обвинить Россию в инциденте с дроном

Германия планирует обвинить Россию в причастности к инциденту с беспилотником у аэропорта Лейпцига, сообщает Politico со ссылкой на трех немецких чиновников, знакомых с ситуацией.
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Уверен, что это - провокация скакуасов. Наш БП взорвался бы непременно. А здесь решили попугать немцев.