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Аргументы и Факты

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Politico: Германия планирует обвинить Россию в инциденте с дроном

Politico: Германия планирует обвинить Россию в инциденте с дроном

Германия планирует обвинить Россию в причастности к инциденту с беспилотником у аэропорта Лейпцига, сообщает Politico со ссылкой на трех немецких чиновников, знакомых с ситуацией.

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