Шимоните: проблему возвращения военнообязанных Украины надо решать на уровне ЕС

Проблему возвращения украинских военнообязанных в страну нужно решать на уровне Европейского союза. Соответствующую точку зрения озвучила руководить правительства Литвы Ингрида Шимоните, пишет Telegram-канал BRIEF.
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