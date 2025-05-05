Нападение в Махачкале: нейтрализованы два злоумышленника, указал МВД Дагестана

В Махачкале полиция успешно нейтрализовала двух нападавших. Глава города Юсуп Умавов сообщил о помощи жителей в инциденте, а глава Дагестана Сергей Меликов заверил в привлечении всех причастных к ответственности.
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