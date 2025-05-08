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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Володин: «Четверной аксель Дикиджи – это топ. Но нельзя сравнивать его с тем, что делает Малинин»

— Ты говорил, что следишь за российскими стартами. Это только парное катание или за другими дисциплинами тоже наблюдаешь? — Российское фигурное катание представлено многими видами, практически везде есть классные спортсмены, за которыми интересно наблюдать.

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