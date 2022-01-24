Внимание жителям Судакского округа и пациентам Судакской городской больницы!

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020г. № 63-У и в соответствии с внесенными в него изменениями с 24 января 2022 года – обеспечить работу ГБУЗ РК «Судакская городская больница» с максимально возможным переносом сроков плановой амбулаторной помощи, за исключением случаев оказания медицинской помощи: беременным; детям; больным с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); обследований для направления на получение высокотехнологичной медицинской помощи; вакцинации; углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию(COVID-19); выписки рецептов на льготное лекарственное обеспечение, а также иных случаев, требующиЧитайте полную новость на Crimea-news.