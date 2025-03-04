Симферополь поздравляет нас c днем рождения! Самые теплые пожелания от жителей и администрации региональному подразделению медиагруппы "Россия сегодня" по случаю 10-летия передал мэр города Михаил Афанасьев.
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