Губернатор Евраев анонсировал Неделю промышленности в Ярославле

С 5 по 11 октября в Ярославле пройдет Неделя промышленности. Более 80 предприятий и свыше 10 вузов примут участие в мероприятии, которое будет проходить в центре "Миллениум".
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