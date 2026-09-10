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Царьград

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Губернатор Евраев анонсировал Неделю промышленности в Ярославле

Губернатор Евраев анонсировал Неделю промышленности в Ярославле

С 5 по 11 октября в Ярославле пройдет Неделя промышленности. Более 80 предприятий и свыше 10 вузов примут участие в мероприятии, которое будет проходить в центре "Миллениум".

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