В республике прошла масштабная акция «Живи трезво, Марий Эл!», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости

В Центральном парке культуры г. Йошкар-Олы состоялась акция, приуроченная ко Дню трезвости. В ней приняли участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл, члены Общественного совета при УМВД России по г.