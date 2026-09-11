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Происшествия

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В республике прошла масштабная акция «Живи трезво, Марий Эл!», приуроченная к Всероссийскому дню трезвости

В Центральном парке культуры г. Йошкар-Олы состоялась акция, приуроченная ко Дню трезвости. В ней приняли участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл, члены Общественного совета при УМВД России по г.

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