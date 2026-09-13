Великобритания заявила о поддержке Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что Лондон поддерживает Саудовскую Аравию на фоне атак движения «Ансар Аллах» (хуситов).
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