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Великобритания заявила о поддержке Саудовской Аравии

Великобритания заявила о поддержке Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что Лондон поддерживает Саудовскую Аравию на фоне атак движения «Ансар Аллах» (хуситов).

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