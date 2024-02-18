Добрый Мир
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Добрый Мир

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Похоже, началось. Ещё три завода ждут национализации из-за незаконной приватизации 90-х

Похоже, началось. Ещё три завода ждут национализации из-за незаконной приватизации 90-х

2,9K прочитали Возможно это первые ласточки пересмотра противоправной приватизации 90-х, а может нечто иное, но новый случай истребования властью частных предприятий в пользу государства после национализации Климовского завода в Подмосковье, а ещё раньше «Волжского оргсинтеза», АО «Метафракс Кемикалс» и ряда других, можно уже рассматривать как тенденцию.

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Комментарии
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Светлана Соловьева
Давно пора вернуть все заводы и фабрики в России государству.
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15 час.
E
Ed
Это скорее отжим собственности под видом деприватизации
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13 час.
k
kraft54
ни одной иностранной фирмы,ни одного собственника либераста.Как узнать,что перед нами враги?,очень просто-возродить &quot;Смерш&quot; и приговоры объявлять публично!
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6 час.

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