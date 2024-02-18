Похоже, началось. Ещё три завода ждут национализации из-за незаконной приватизации 90-х

2,9K прочитали Возможно это первые ласточки пересмотра противоправной приватизации 90-х, а может нечто иное, но новый случай истребования властью частных предприятий в пользу государства после национализации Климовского завода в Подмосковье, а ещё раньше «Волжского оргсинтеза», АО «Метафракс Кемикалс» и ряда других, можно уже рассматривать как тенденцию.