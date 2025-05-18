Знаете, что такое фашизм?

Валерий Кривошеев

При СССР такая тема не возникла бы. Потому что все знали - все нации и национальности равны, в том числе и немцы. А вот в демократической России тема возникает регулярно! И жители Средней Азии сразу стали черножопыми, это в лучшем случае, в основном в комментариях никто не стесняется. Вот это и есть фашизм, национализм - называйте как хотите. Выросло новое поколение для которого Илон Маск и бледножопые - лучшие друзья.