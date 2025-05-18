Нет, это не обстрелы мирных городов и сёл, хотя и это тоже. Фашизм, он на бытовом уровне фашизм. Поясню.
Знаете, что такое фашизм?
Комментарии
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Татьяна Романова
Согласна, но бывают случаи, когда есть хочется, а дом далеко.
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3 час.
Валерий Кривошеев
При СССР такая тема не возникла бы. Потому что все знали - все нации и национальности равны, в том числе и немцы. А вот в демократической России тема возникает регулярно! И жители Средней Азии сразу стали черножопыми, это в лучшем случае, в основном в комментариях никто не стесняется. Вот это и есть фашизм, национализм - называйте как хотите. Выросло новое поколение для которого Илон Маск и бледножопые - лучшие друзья.
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29 мин.
Валерий Кривошеев
А с автором совершенно согласен, национализм и фашизм у обывателей возникает чисто на бытовом уровне.
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14 мин.
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