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Новосибирский метрополитен рассказал о работе в новогоднюю ночь

Новосибирский метрополитен рассказал о работе в новогоднюю ночь

Двери подземки будут открыты до 2 часов ночи, однако работать будут не все выходы.В Новый год Новосибирский метрополитен будет работать до двух часов ночи, чтобы пассажиры смогли разъехаться по домам после боя курантов, либо напротив, отправиться в гости.

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