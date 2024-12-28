Новосибирский метрополитен рассказал о работе в новогоднюю ночь

Двери подземки будут открыты до 2 часов ночи, однако работать будут не все выходы.В Новый год Новосибирский метрополитен будет работать до двух часов ночи, чтобы пассажиры смогли разъехаться по домам после боя курантов, либо напротив, отправиться в гости.