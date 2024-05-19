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Диетолог Семирядов посоветовал вести дневник питания для быстрого похудения

Диетолог Семирядов посоветовал вести дневник питания для быстрого похудения

Дневник питания – одна из основных рекомендаций для желающих снизить вес.Правильное ведение пищевого дневника за пару недель позволяет эффективно перестроить «отношения с едой» и приобрести навыки питания стройного человека.

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