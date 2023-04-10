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10 апреля отмечается Международный день Движения Сопротивления

10 апреля отмечается Международный день Движения Сопротивления

Этот день посвящен памяти всех, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях во времена Второй мировой войны.

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