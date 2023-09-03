С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Поздравляем вас с профессиональным праздником! От эффективной работы донских предприятий нефтегазовой отрасли зависят энергетическая безопасность Ростовской области, комфорт в социальной сфере и домах жителей.
Популярные статьи
- Луганское мороженое, большой белый мишка, пена и краски: миллеровцы с размахом отметили День города
- Августовская конференция: наградами отмечены лучшие миллеровские педагоги, в профессию пришли 16 молодых специалистов
- В Миллерово прошел торжественный митинг в честь маршала авиации, дважды Героя Советского Союза — Александра Николаевича Ефимова
Свежие комментарии