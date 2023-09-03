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С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Поздравляем вас с профессиональным праздником! От эффективной работы донских предприятий нефтегазовой отрасли зависят энергетическая безопасность Ростовской области, комфорт в социальной сфере и домах жителей.

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