С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! Поздравляем вас с профессиональным праздником! От эффективной работы донских предприятий нефтегазовой отрасли зависят энергетическая безопасность Ростовской области, комфорт в социальной сфере и домах жителей.