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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ягудин о Трусовой: «Просто отдохнувшая мать подошла к сезону в разрывающей форме. Я бы пока не говорил, что она прямо лидер»

Алексей Ягудин считает, что Александру Трусову пока рано называть лидером женской сборной России. – Александра Трусова теперь в статусе лидера сборной? – Ну я не совсем согласен.

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