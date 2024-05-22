Информация о приеме к рассмотрению резюме и анкет на соискание кандидатов на должности федеральной государственной гражданской службы в отделе международного сотрудничества Управления информации и международного сотрудничества Аппарата ЦИК России

Отдел государственный службы, кадров и противодействия коррупции Управления контроля расходов средств федерального бюджета и кадровой работы Аппарата ЦИК России информирует о принятии к рассмотрению резюме и анкет претендентов на главную группу должностей федеральной государственной гражданской службы в отдел международного сотрудничества Управления информации и международного сотрудничества Аппарата ЦИК России.